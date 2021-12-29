隨著年紀增長，許多人發現自己的視力開始變差，看東西愈來愈模糊，這是眼部退化的徵兆，不過英國一項研究發現，只要每天看特定紅色光源幾分鐘，就能改善視力衰退，真是如此嗎？

很多人在40歲過後開始出現老花眼等視力退化的症狀，原因在於視網膜中的感光細胞衰老，由於細胞中產生能量並且增強細胞功能的粒線體退化，進一步影響視桿細胞（rod cell）與視錐細胞（cone cell）的功能，因此，眼睛對於光的敏感度及分辨色彩的能力就逐漸下降。

英國倫敦大學學院（University College London）的研究團隊去（2020）年在《老年醫學雜誌：生物科學（Journal of Gerontology：Biological Sciences）》發表研究指出，每天將眼睛暴露在深紅色670奈米波長的光束下3分鐘，只要2個星期就能改善老年受試者的視力。今年團隊更進一步將研究發表於《科學報告期刊 (Scientific Reports) 》上，觀察並記錄3分鐘紅光護眼的效果，最後提出假設。

研究團隊針對20名受試者，包括12位女性和8名男性做實驗，他們在早上8～9點之間，每天花3分鐘，以670奈米波長的深紅光照射眼鏡，然後進行視力評量，重點在於辨識顏色。結果發現，在一段時間後，受試者對於顏色的分辨能力平均提高了17%，更且在長者族群的改善程度更超過20%，且效果至少可以維持一星期。

不過奇怪的是，實驗發現，深紅光對眼部保健的效果只在早上有用，如果下午做同樣的測試，結果卻幾乎沒有改善。

●保護粒線體 改善視覺衰退

在我們身上所有的細胞裡，都有名為「粒線體」的胞器，它被形容成「能量工廠」，會持續為細胞核提名一種名為三磷酸腺苷 (ATP) 的分子，這種分子就是細胞生存所需的能量。而粒線體需要氧氣來合成ATP，因此我們呼吸吐納，其實是為粒線體在供應氧氣。

研究團隊認為，隨著年齡增長，人體的「能量工廠」線粒體功能也會逐漸衰退，產生的三磷酸腺苷ATP、也就是細胞能量也會減少，於是細胞功能就會下降。而視網膜的老化速度很快，也造成長者的視力變差，因此，如果能改善視網膜細胞的粒線體功能，或許就能能改善衰老導致的視覺退化。

研究主持人傑佛瑞博士（Glen Jeffrey）指出，從先前的動物研究表明，某些波長的光線，可以刺激粒線體活化，重振ATP的生產。「我們雖然還不知道原因，但是已經確定粒線體對於某些波長的光線具有特定的敏感性，大約在650～900奈米之間的波長可改善線粒體功能，以增加能量產生效率。」

三軍總醫院一般眼科主任呂大文指出，紅光是可見光當中波長最長、能量最低的光線，常用於輔助治療，例如皮膚照光，有助於纖維母細胞的生長，或用以幫助糖尿病患的傷口修復，初步從倫敦大學的研究看來，似乎是有點功效，不過研究中仍以視覺功能的主觀感受為主，所以學界對於這個紅光護眼的說法仍持保留態度。

另外，一般紅光的波長範圍為630～700奈米，市面上也有許多紅光產生器，包括醫療院所在皮膚修復、關節炎治療時施行的照光療法也會產生紅光，而這些紅光通常不是單一波長，但倫敦大學研究時的LED單一發光體採用的是670奈米的光線，究竟不同波長的紅光是否都有保健功效，不得而知。

「如果是短暫的照射，這些範圍的紅光能量尚不至於傷眼，」呂大文提醒，實驗只照射3分鐘，如果一般民眾不明就理，以為照紅光就能改善視力，卻時間太長，例如一用就照了半小時，「就算是低能量，還是能量，用久了對眼睛仍有傷害，可能會出現視網膜燒傷的問題。」

更且，每個人平常就會接觸到各種光線，其中當然也包含紅光，究竟是不是這3分鐘的紅光對視力有正面幫助，也不易釐清，畢竟實驗並非在暗室進行，無法確實控制所有影響因子，呂大文指出。

●6大營養素保護視網膜

呂大文指出，從粒線體保護的角度來看，平時可重視Q10和維生素B3的補充。尤其在B3的部分，若要改善視網膜細胞的退化，一天劑量要吃到3.5克，正因如此，許多罹患青光眼的病患都會特別加強B3的攝取。

為保護視網膜，除了Q10和維生素B3外，另有4種營養素可加強攝取：

1.葉黃素、玉米黃素：主要存在視網膜和水晶體中，可吸收自由基、達到抗氧化功效，也可減少對視力有害的高能量波長藍光和紫外線傷害眼睛。

2.魚油：DHA是視網膜的重要成分，每週至少吃2份富含Omega3的魚類。

3.維生素A：構成視網膜的感光物質，可以幫助桿細胞內所含的光敏感色素形成，眼睛有了感光能力，才能在黑暗中一樣維持視力。動物性來源包括牛奶、但黃、魚肝油、肝臟等，植物性來源則是深綠色或深黃色蔬菜，例如番茄、胡蘿蔔、甘藍菜、玉米等。

4.維生素C：主要功能是抗氧化，防止視網膜受到紫外線傷害、防止水晶體老化，並且增加眼睛裡的細小血管韌性、修護細胞。芭樂、奇異果、柳丁、葡萄柚、青椒等蔬果都含有豐富的維生素C。