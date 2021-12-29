時序進入冬季，天氣多變化，低溫與溫度驟降都會造成血管收縮，使血壓上升，因而增加心血管疾病之發生的機會。然而，由於血壓升高時，多數人自己認為沒有明顯不舒服症狀，惟有透過「定期量血壓」清楚掌握血壓狀況，才是做好血壓管理的重要關鍵。

●遵守722守則 掌握血壓變化

血壓不是固定的數值，會隨著時間、情緒、季節有些許變化，正常血壓值應等於或小於120/80mmHg，當血壓達130/85 mmHg即有偏高情形，140/90 mmHg以上就代表有高血壓，而且高血壓可能造成很多後遺症，會影響到腦部、心臟、腎臟和眼睛等。

台灣高血壓學會理事長高憲立醫師表示，很多人到醫院看病時才順便量血壓，這只能表示當時的血壓，並不是長期的血壓狀況，而且不少人到了醫院通常比較緊張，血壓會升高，恐怕不準確。

那麼，該如何正確測得血壓？高憲立說明，除居家血壓量測，還有722原則：「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，可以清楚掌握自己的血壓狀況。

●高血壓成因多 良好生活型態是關鍵

高血壓的成因是多面向性的，包括環境因素，體重過重、攝取過多的鹽分與酒類、缺乏適量的運動等。國民健康署提醒，若有高血壓家族史，又屬肥胖體型，建議養成定期測量血壓習慣，更要從年輕時開始調整健康的生活型態，如採低油、低糖、低鹽及高纖的飲食、拒菸酒、適度運動(1天至少運動30分鐘)，才是做好血壓管理的重要關鍵。

●天冷保暖要確實 若有徵兆速就醫

因應溫差變化大的天氣，心血管高風險族群及長者，外出要穿戴帽子、口罩、手套及保暖衣物等，務必做好禦寒保暖的工作，防止因溫度差異太大或低溫誘發心血管疾病的發生；若出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等心臟病徵兆，很有可能就是心臟病急性發作，應該儘速撥打119就醫。