一名女網友分享，她先前去面試一間公司當場被錄取，最遲會在24日向其聯繫，未料她等到25日都無回音，在求職網站上詢問卻得到「取消錄取」的回音，讓她難以接受。文章曝光後，不少網友紛紛勸，「這種公司不去也罷。」

女網友在臉書社團《爆怨公社》發文，透露先前在求職網站上投遞一間建築師事務所的職缺，在面試當下對方就確認錄取，向她約定好後續最遲24日會收到公司通知確切報到時間，也口頭約定「年後見」。

豈料，原PO等到25日都沒收到任何事務所傳來的消息，便在求職網站上傳訊詢問，而該公司卻在2日後，也就是27日才回覆，「您好，很感謝您抽空面試，但經主管考慮後決定取消錄取，謝謝您的來信。」讓她超級傻眼。

文章發佈在網上後，不少網友留言回應，「沒收到OFFER都是場空」、「這種不尊重人的公司不去也罷」、「肯定是找到更適合的人啦～」、「這種沒制度流程的公司，應該也沒多好」。

還有網友分享慘痛經驗，先前面試一間設計公司，對方請他5天後報到入職，結果當天報到時，對方才說「不用了」，致歉沒能及時通知，而他為了這份工作推掉許多面試，相當得不償失。