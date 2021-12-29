大陸互聯網巨頭騰訊23日港股盤前突然宣布，以中期派息的方式，將所持約4.6億股京東股份發放給騰訊股東，拖累上周五京東港股股價暴跌7％至259.6港元，為當日表現最差藍籌股。對此，財信傳媒董事長謝金河解讀背後有兩大意涵，一是宣告兩家完全獨立，配合反壟斷政策；二是騰訊拿別人家的股票來配股利，造成京東股價大跌，港股也承受巨大壓力。

謝金河在臉書以「騰訊配息京東！香港投資者被世界遺棄了？」為題發文指出，這兩天，香港股市最熱門的新聞是騰訊配發中期息，但不是騰訊拿出現金來發給股東，而是把帳上4.57億股的京東股票拿出來配給騰訊股東，每持有21股騰訊，可獲配1股京東，零股以現金發派，騰訊配完中期息，帳上京東的股票將從27%降到2.3%。不拿現金，拿別人家的股票來配發股利，這在香港股市並不多見

謝金河解析，背後有幾個涵意，一是騰訊把京東當股利來配，很可能把持股降至零，宣告兩家完全獨立，配合反壟斷政策；二是騰訊響應共同富裕，捐出千億人民幣，造成帳上現金枯竭，只能拿別人家的股票來配股利。但不論是什麼方式，都會造成京東的籌碼因為市場大量供股，導致股價大跌。

Market Digest最近列了一張圖表，把今年全球各大市場及投資標的進行評比，這個資料統計到12月17日，這張圖表難得的把台股列入，台股上漲20.9%，和標普500指數站在前頭。今年原油大漲54.7%，鋁價上漲38.1%，如果是投資黃金，是負4.5%，外滙的美元今年升值7.5%，唱衰美元會跌35%的大摩前亞洲區總裁Steven Roach完全看相反。

謝金河表示，這張圖表最後一行，有一長排的文字，上面寫著：「看完這圖表，港股投資者會覺得自己被世界遺棄了。」如果把這些天的表現算進來，恆生指數今年跌16.47%，國企指數跌25.1%，滬深300指數今年跌6.35%，周五台股盤中寫下18039點，今年以來，台股加權指數大漲3229點，漲幅是21.91%，OTC指數大漲25%，更是世界級水準。

謝金河最後有感而發，「如果香港股市被世界遺棄，那麼台灣的投資人應該感到幸福。」