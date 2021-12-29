英國警方在高速公路上攔截一輛車尾幾乎撞爛的保時捷，畫面顯示這台保時捷的保險桿彈出、倒插進後車箱，車主還繼續開了30英里（約48公里），連警察都看傻了眼。
英國《衛報》（The Guardian）報導，英國莎麗郡（Surrey）警察局26日在推特分享一張離奇的車禍照片，畫面顯示一輛保時捷的車尾幾乎被撞爛，後車箱蓋微開，保險桿與車尾分離，直接倒插進後車廂。
貼文指出，他們在M25高速公路上攔下這台行駛中的保時捷，駕駛說他在高速公路上撞車，以為還可以開，所以就「以這樣的狀態」繼續開。
莎麗郡警察赫德費德（Serge Hadfield）表示，他們是在接到一通民眾的投訴電話後前往攔截這輛保時捷，他坦言當看到這輛保時捷以這樣的狀態行駛了30英里時感到「相當震驚」，他也不敢相信，一路上只有一名民眾打電話報警。
他說駕駛是一名50至60多歲的男子，有喝酒，不過未超過酒測值。
貼文指出，目前這輛保時捷已經被「禁止上路」，因為駕駛的車輛處於「危險狀態」。
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