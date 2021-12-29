英國警方在高速公路上攔截一輛車尾幾乎撞爛的保時捷，畫面顯示這台保時捷的保險桿彈出、倒插進後車箱，車主還繼續開了30英里（約48公里），連警察都看傻了眼。

英國《衛報》（The Guardian）報導，英國莎麗郡（Surrey）警察局26日在推特分享一張離奇的車禍照片，畫面顯示一輛保時捷的車尾幾乎被撞爛，後車箱蓋微開，保險桿與車尾分離，直接倒插進後車廂。

We stopped this vehicle seen driving on the #M25 near Cobham. The driver told officers he had crashed the car on the M25 in Kent and thought it would be ok to continue the journey in this condition. The driver gave a positive breath test but was under the prescribed limit. 1of2 pic.twitter.com/vJN15MRK44 — Roads Policing Unit (RPU) - Surrey Police - UK (@SurreyRoadCops) December 26, 2021

貼文指出，他們在M25高速公路上攔下這台行駛中的保時捷，駕駛說他在高速公路上撞車，以為還可以開，所以就「以這樣的狀態」繼續開。

莎麗郡警察赫德費德（Serge Hadfield）表示，他們是在接到一通民眾的投訴電話後前往攔截這輛保時捷，他坦言當看到這輛保時捷以這樣的狀態行駛了30英里時感到「相當震驚」，他也不敢相信，一路上只有一名民眾打電話報警。

他說駕駛是一名50至60多歲的男子，有喝酒，不過未超過酒測值。

貼文指出，目前這輛保時捷已經被「禁止上路」，因為駕駛的車輛處於「危險狀態」。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！