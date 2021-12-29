新年將近，不少店家都應景地推出福袋行銷，吸引消費者排隊購買，不過購買福袋到底划不划算，日本暢銷作家午堂登紀雄，以投資觀點列出3個負面因素，認為買福袋是容易賠錢的投資。

日本媒體「All About」刊登日本暢銷作家午堂登紀雄的文章，指出新年福袋雖是一種娛樂，但若以投資角度來看，購買福袋包含3個容易賠錢的因素。

因素一是「浪費時間」，要搶購限量福袋，光是排隊就很花時間，且此段時間中並沒有任何經濟效益，就算疫情影響下，很多福袋仍以實體方式販售，讓人容易浪費掉等待的時間。

因素二是「買到不需要的東西」，當人們有需求產生時，大可直接去購買所要的商品，但福袋內容物五花八門，直到消費者買下打開後，這時才能判斷是否符合自己需求，可能最後能用上的機率也不高。

因素三是「失去自行判斷能力」，一般消費行為是要評估該商品或服務，是否符合自身成本與期望，但福袋利用低價，形塑「物超所值」印象吸引顧客，在不知道內容物的情況下買單，讓人放棄自我價值判斷，其實就是一種盲目的購買行為。

午堂認為，福袋唯一保證能帶給消費者的優點，只有期待感而已，這種期待感讓消費者失去應有的理性，買下商家任意制訂的價格與商品，午堂也建議，每個人都可多留意自己，是否有這種未經考慮就購買的習慣。