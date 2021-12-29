2022年即將來臨，1662年鄭成功正式佔領台灣，剛好滿360年。對於鄭成功來台的歷史意義，前立委蔡正元表示，鄭成功正式將台灣納爲中國領土，而有「開台聖王」的美名；使福建話成爲台灣多數人的語言，現在的通俗台語就是鄭成功時代傳入的。

蔡正元在臉書指出，鄭成功推動大舉移民台灣，使福建話成爲台灣多數人的語言，現在的通俗台語就是鄭成功時代傳入台灣的福建話。在鄭成功之前，荷蘭人即已從福建引入移民，但那是「外勞」和「投資移民」，人數也不如台灣原住民族，政治地位更是低下。

1683年康熙皇帝派施琅擊敗鄭克塽，清代更是讓福建人大舉移居台灣，更動用福建海關收入補貼開發台灣，「隆恩銀」、「隆恩田」、「隆恩圳」就是起源於此。福建男女老幼舉家遷台比比皆是，清代初期漢族男女人口比例一直維持在1:0.8以上，對一個移民社會來說，這個比例不算人口性別太失衡。

蔡正元直言，有些台獨很愛吹「外來政權」說，自稱民進黨才是「本土政權」，這是鬼話連篇。鄭成功使台灣從原住民之島變成漢人之島，清朝政府對台灣原住民而言是外來政權，開闢出大片農田，台灣自從完全「福建化」。

蔡正元強調，有些台灣史作家胡亂抄襲日本人伊能嘉矩的說法，認為清政府消極治台，頒布「渡台三限制」，所以「沒有唐山嬤」，還寫入目前的中學歷史教科書，這些全都是胡說八道。