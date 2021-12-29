吃完水餃來碗酸辣湯，是小資族最享受的用餐時刻之一，但不少人疑惑，為何酸辣湯會成為水餃的標配，有網友基於好奇心忍不住提問「為何台灣吃水餃都是配酸辣湯」，引發熱議，對此就有內行人給出原因，讓大家直呼長知識。

男網友在臉書《爆系知識家》PO文詢問，為何台灣的水餃店，配的都是酸辣湯，自己實在很好奇，忍不住上來詢問大家原因。文章PO出意外引發網友討論，不少人回應：「我也不知道，但真的就很搭」、「就像嗽精一定愛配溫開水」、「煮完水餃的水就拿來做酸辣湯啦」、「」、「就跟炒麵配豬血湯一樣」、「肉圓要配貢丸湯，肉粽要配四神湯」、「還可以直接變酸辣湯餃啊，超讚」。

但也有另一派反駁：「吃完水餃只喝玉米濃湯」、「玉米濃湯比較搭」、「酸辣湯我不行，太糊了」、「玉米濃湯或蛋花湯」。

對此有內行人給出解釋，表示吃水餃配酸辣湯，是因大陸北方人吃水餃後是「原湯化原食」，因此善加利用煮水餃的湯加料煮湯喝。他補充說，煮過水餃的水略帶濃稠，因此適合煮勾芡的濃湯，在西式料理盛行前，酸辣湯濃稠又味厚，正適合在吃完水餃後吃，因此頗受歡迎。答案也讓網友驚呼「長知識」、「第一次聽說」、「感謝神人解答」。