又是酒駕肇事！21歲吳姓男子28日深夜酒後駕駛自小客車，行經仁武區八德中路與八德南路口時，逆向衝撞檳榔攤，因而撞斷附近住家瓦斯管線，引發瓦斯外洩，消防局今天凌晨1點左右已完成止漏作業，後續交由欣雄瓦斯公司處理，吳男經警方酒測，酒測值0.52mg／l，全案依公共危險罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

警方調查，吳姓男子28日深夜11時35分，酒後駕駛自小客車行經仁武區八德中路與八德南路口，因閃避機車騎士，逆向衝撞檳榔攤，撞斷仁武區八德中路51號住家瓦斯管線，造成瓦斯外洩。

警消獲報趕到現場，將擦傷的檳榔攤女店員送榮總治療，無生命危險，經將吳嫌帶返派出所，經酒測為0.52mg／l，超過標準值，全案依公共危險移送橋頭地檢署偵辦。

警方表示，將會持續強力取締酒駕，針對易肇事地點、時段、路段加強執行設置路檢點攔查，杜絕酒駕，以保護用路人生命安全。

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