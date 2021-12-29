張庭、林瑞陽公司發聲明。（圖／翻攝微博)

女星張庭和林瑞陽淡出演藝圈後，就把事業版圖轉往大陸，經營微商有成，身價更超過千億，張庭還曾脫口自爆「家裡都是錢」，不過近日卻傳出夫妻倆經營的「上海達爾威貿易有限公司」被立案調查，26億資金遭到凍結，對此，所屬公司也回應了。

石家莊市裕華區市場監督管理局日前證實，依據「禁止傳銷條例」，在今年6月5日以「涉嫌傳銷」為由對達爾威公司立案調查，並逐級向上報備。他們認為達爾威涉嫌利用金融機構轉移、隱匿涉傳銷資金，所以也已經依法向法院申請保全措施，現在還在調查案件當中。

據《新京報》報導，達爾威公司這次被財產保全凍結資金，外傳金額高達人民幣6億元（約台幣26億元），對此，夫妻倆所屬公司透過「TST庭秘密」官方微博發聲明，表示公司營運一切正常，會積極配合相關部門工作，隨後林瑞陽也在微博轉發聲明，但沒有多做回應。

上海達爾威貿易有限公司是由張庭、林瑞陽夫妻於2013年創立的，主要以販賣保養品、化妝品和家庭生活用品，短短幾年就成為知名微商公司，還連續2年被選為上海青浦區百強優秀企業，旗下有主打化妝品、護膚品的TST(庭秘密)品牌，以及主打家庭生活消費品的TMM品牌。

聲明全文：

上海達爾威貿易有限公司是一家合法經營的公司，自成立以來始終遵從政府指導，堅持合法經營，依法納稅。

非常感謝河北石家莊政府指導我司排查風險，目前公司運營一切正常，我司將積極配合相關部門工作。