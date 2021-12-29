世界各國政治人物去世後，其遺體有多位被後人放入水晶棺供人瞻仰，但後來也有多位再次被移出重新下葬。不論是放入水晶棺或移出水晶棺，多半都牽涉到極複雜的政治問題。但終究人類社會不斷進步，政治形勢亦隨時間而改變，這些政治人物的遺體不再做為政治工具，被後人移出非死者本人意願的水晶棺，恐怕也只是遲早的事。

在華人傳統觀點中，有不少人認為人死後應「入土為安」，未入土的「浮葬」意味著死後不得安寧，甚至影響子孫家道或致災禍。不過，絕大多數被放入水晶棺的國家領導人都未表達死後放入水晶棺的意願，做此決定的都是他的政治繼承人，而且是以鞏固繼承者政治地位為主要考量，而非以榮耀死者功業為主要目的。例如俄羅斯的列寧、蘇聯的史達林、保加利亞季米特洛夫、中共的毛澤東、北韓金日成、捷克哥特瓦爾德、蒙古的喬巴山等人都有同樣的情況。而這些遺體放置水晶棺的政治領導人，再被移出的比例約近半數。

遺體被移出水晶棺的政治人物中，境遇最糟的是死於1953的前蘇聯領導人史達林，他生前執政期間極為殘暴，其繼任者赫魯雪夫聯合蘇共其他領導人批判史達林暴政，在1961年蘇共紀念「十月革命」的前夕把史達林遺體從列寧墓拉出裝進棺材，遺體衣服上的金扣子則換成銅扣子，重新葬在克里姆林宮圍牆的牆腳下蘇共領導人的墓群之中。新的墳墓上只有一塊白色的大理石墓碑，簡單地寫著史達林的姓名與生卒年份，一直到多年之後才在墓前樹立了一尊與其他蘇共前領導人一樣的雕像。當時還傳言史達林死後遭到批判，遺體亦被赫魯雪夫等蘇共領導人鞭屍並挫骨揚灰，此事一直到2013年俄羅斯才公布了當年處理史達林遺體的全部過程。

保加利亞共產黨領導人季米特洛夫也是死後被移出山晶棺的領導人，他曾主持共產國際長達8年，協助過中共的革命運動。他在保加利亞君主制被推翻後回國出任首任總理，並當選保加利亞共產黨總書記，隔年就因病在莫斯科去世。由於不在國內，遺體由蘇聯專家匆匆做了初步防腐處理，裝在密封水晶棺裡。1990年東歐政治情勢劇變時，其遺體由家人遷出火化。

捷克共黨領導人哥特瓦爾德的狀況也差不多，他在奪得政權後曾進行大整肅，處死百餘名政治對手，但卻在1953年參加史達林葬禮時罹患肺炎突然去世。其遺體被裝在密封水晶棺裡下葬，3年後新的捷克共黨領導人認為這種方式保存遺體「不符合傳統」，因此將遺體取出火化重新安葬。

另一位移出水晶棺的政府領導人也是與共產黨有關，他是貧苦牧民出身的蒙古共黨重要人物喬巴山。蒙古於1921年正式獨立，其獨立運動領導人蘇赫巴托卻在獨立不久後神秘死亡，喬巴山掌權至1952年時因癌症在莫斯科治療無效而過世。當時也是在蘇聯專家協助下進行防腐處理與安置水晶棺，2004年其陵墓被移走，隨後重新火化下葬。

中華民國國父孫中山先生死後原也是打算放置水晶棺供民眾瞻仰，他在1925年逝世後，遺體隨即送往醫院進行防腐處理，國民政府隔天即與蘇聯接洽打造一具水晶棺送至北京。但是因孫中山遺體防腐狀況不理想，有部份已開始變色，如果以水晶棺安置在南方濕熱氣候下會無法長期保存，最後才決定土葬，水晶棺則放置於北京中山堂。

目前還用水晶棺保存的國家領導人包括列寧、毛澤東，北韓的金日成、金正日父子，以及越南胡志明、安哥拉內圖、蓋亞那前總統伯納姆、委內瑞拉總統查維茲。上述這些把遺體放在水晶棺內的，除最後兩人之外，其餘都與蘇共或中共有關。多年以來，大陸曾有些議論認為應該將毛澤東遺體重新安葬，但因事涉國內外政治局勢，中共領導人一直未能認真考慮與研議。

水晶棺的源起是基督教的聖屍崇拜傳統，俄羅斯的東正教屬於基督教體系，承接了此一傳統，其實與中華傳統文化無關。目前除了一些過去與蘇共有關的政治人物之外，極少採用這種葬法。目前已有不少政治人物遺體移出水晶棺，畢竟政治形勢與時代不斷變化，拿遺體做為政治工具也愈來愈不合乎現代社會理念，或許也該認真思考讓死者不再擔負政治任務而得以安息了。