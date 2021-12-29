Omicron變異株在非洲南部快速傳播後，白宮於11月對8個非洲南部國家祭出旅遊禁令。但隨著Omicron在美全面蔓延，美國總統拜登今天宣布，自美東時間31日凌晨零時1分起解除這項禁令。

11月下旬COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新種變異株Omicron在非洲南部現蹤並快速蔓延，擔憂Omicron進入美國境內，白宮於11月29日宣布，去過南非、波札那、辛巴威、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、莫三比克與馬拉威等8國的非美國公民禁止入境。

不過，Omicron變異株已經在全美擴散，也逐漸成為新確診民眾的主要感染病毒株，繼續實施限制，對確診病例數不會有顯著影響。因此拜登今天發布公告解除對非洲8國的旅遊禁令，並於31日凌晨零時1分正式生效。

拜登表示，在過去幾週了解更多有關Omicron後，美國疾病管制暨預防中心（CDC）建議取消對非洲8國的旅遊限制。在11月底白宮發布旅遊禁令以來，美國衛生官員與最初通報Omicron的南非科學家合作，在了解Omicron變異株方面取得實質進展。

拜登並指出，雖然Omicrom已經傳播至包括美國在內的百餘國，但其威脅程度低於原先預期。此外，CDC要求入境美國的旅客必須完全接種疫苗，且必須遞交出發前1天的陰性檢測證明。這一要求強化已經十分嚴格的國際旅行規範。（編輯：陳政一）1101229