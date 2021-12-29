新北市高居全台人口之冠，但隨之而來的垃圾問題讓市府傷透腦筋，市府為了紓解預算壓力，推出專用垃圾袋，將垃圾處理費用隨袋徵收，但卻有民眾發現林口清潔隊竟長期讓民間廢棄物處理業者「免費倒垃圾」，大罵「根本是圖利」。

本刊找到一位不具名的林口清潔隊員A先生，他透露，是因為里長、地方勢力向清潔隊施壓，隊員們才會睜一隻眼閉一隻眼，讓民間清運業者違規到清潔隊駐地倒垃圾，隊員們都敢怒不敢言。

A先生說「之前就常接到上級命令，說某位民間清運業者是里長或是哪位老闆的朋友，交代我們要讓他們來倒垃圾，更誇張的是，長官還要我們協助他們，但如果出事，都是我們基層扛責任，之前就有一個司機被記大過。」

A先生表示，曾有一位司機接到長官指派，到定點收取民眾的廢棄家具，但到了目的地時卻發現這個地址根本是營業場所，最後司機還是將垃圾載回隊上，事後卻遭到民眾檢舉，因此被懲處，但派他去執行任務的長官卻一點責任都沒有。

林口清潔隊包庇業者偷倒垃圾已經涉及圖利、貪瀆，相關單位應展開調查。（圖／翻攝畫面）

「根據規定，對於營業場所的大型廢棄物我們不收，可是長官接到里長或是某某老闆打來的電話，還是會要我們出車去收，根本把我們當成特權人士的傭人。」A先生氣憤地說。

接獲民眾投訴林口清潔隊涉圖利一案的新北市議員候選人李宇翔則表示，「這是公家機關長期以來的詬病，基層公務人員擔心被懲處又不能違背長官命令，讓他們覺得相當為難，而林口清潔隊無償提供業者偷倒垃圾的行為，已經涉及貪瀆、圖利業者，希望市府政風單位介入調查，別讓少數破壞規矩的人，造成制度混亂。」

對於林口清潔隊疑似包庇垃圾清運業者趁著夜晚傾倒垃圾一事，本刊致電林口清潔隊朱姓隊長，他坦承最近確實有懲處過類似案件，且未來若是接獲相關檢舉也一定會嚴加查察。

至於是否有部分里長或者相關人士向清潔隊施壓，朱姓隊長則隱晦地說，「里長有時候是做社區服務的東西，我們也會幫忙，但他們都是早上處理。」此外，朱隊長強調，不管有任何施壓，清潔隊若是發生包庇業者情事，一定會移請政風單位調查。

新北市議員候選人李宇翔接獲民眾投訴林口清潔隊涉及圖利，他呼籲市府政風單位應儘速介入調查。（圖／方萬民攝）

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