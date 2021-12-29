形象優質的金獎級主持人廖科溢，私生活相當低調，時報周刊CTWANT上月初才拍到他跟結婚9年的老婆魏珮聿同框，但隨後爆料就來了，傳出廖科溢其實正與魏珮聿協議離婚中。本刊也直擊廖科溢用行李箱大包小包搬家，離開愛巢獨自租屋。就夫妻分居的現況，讓離婚傳言極具真實性。

十一月五日晚間，本刊拍到廖科溢跟老婆魏珮聿夫妻用餐，當晚魏珮聿還穿著超短牛仔褲，心機小露屁股蛋，不過，當時本刊也發現，夫妻倆互動不多，走在街上時還會有些距離，男的總是走在前頭，女方則稍稍落後，本以為是老夫老妻不再激情，然而本刊隨即接獲爆料，指廖科溢正在談離婚協議，而消息是從廖科溢朋友圈間傳出，連日觀察後，發現夫妻倆確實有些異狀。

叫到小黃之後廖科溢急忙將行李箱放上車搭車離開。（圖／本刊攝影組）

廖科溢下車後帶行李到新店某社區。（圖／本刊攝影組）

十一月六日，也就是夫妻倆用餐的隔天，廖科溢早上九點半從和老婆同住的住宅大樓出門，倒完垃圾後，拖著淺藍色行李箱在路邊攔了計程車，一路直奔新店。十點鐘，抵達位於山區的某社區，據本刊觀察，此處應該是廖科溢家人的住處。廖科溢拖著行李箱走進社區，直到十二點多，廖科溢駕駛一輛藍色轎車離開，接著開回台北市與老婆的住處附近停車，拎著行李箱走回家，看起來應該稍早在新店將箱子裡面的東西清空了。

離開新店後廖科溢返回與老婆同住的家。（圖／本刊攝影組）

待了一個多小時後，廖科溢又再離開與老婆的同住的家門。（圖／本刊攝影組）

下午近三點，廖科溢拉著一堆行李出現在自家社區大廳，接著他先去將車子開到門口，把行李通通搬上車放妥後，開到松山區的大樓，由於該建築的大門上曾經掛著套房出租的布條，令人好奇他是否在在此租屋，正式與老婆展開分居的生活？

取車後開始陸續將行李放進車廂。（圖／本刊攝影組）

之所以懷疑廖科溢準備在此展開恢單人生，也是因為他帶著大批行李，不禁推測他是打包了所有家當，算一算，他一共帶了三個旅行箱、兩個側背式的電腦包、一個旅行背包，隨身的斜背包，也沒忘了帶上宅男們的精神糧食「PS5」。

廖科溢一共帶了三個旅行箱、兩個側背式的電腦包、一個旅行背包，隨身的斜背包，以及宅男們的精神糧食「PS5」離家。（圖／本刊攝影組）

三點二十五分，廖科溢步出該建築物時，身邊只剩下隨身斜背包，以及一手輕輕拎著的淺藍色行李箱，看起來是把行李留在該處了。四點多，廖科溢駕車再度到達新店山區的住宅社區，先在附近的郵局旁停車，疑似下車領了錢，接著將車開進停車場。晚間六點出頭，一名像是媽媽的婦人陪著他走出社區大門，他手上只剩下一瓶茶飲和隨身斜背包，與婦人道別後，搭乘計程車返回和老婆一起居住住宅大樓。

廖科溢帶著大批行李進到松山區一處大樓，疑似是他分居後的落腳處。（圖／本刊攝影組）

近日本刊再度關心廖科溢近況，十二月八日晚間七點多，發現廖科溢離開公司後，獨自步行回到疑似分居處，直到深夜未曾離開。隔天九日晚上八點半，廖科溢也是同樣回到該處後未再出門。結婚9年的老婆魏珮聿似乎也就此淡出了廖科溢的生活，兩人究竟是分居中，還是如傳聞的正在辦理離婚，就等廖科溢本人說明了。

本刊日前才拍到廖科溢夫妻用餐，當時兩人互動就如老夫老妻一般，沒什麼肢體接觸。（圖／本刊攝影組）

對此，廖科溢經紀人LINE未接未讀，而亞洲旅遊台表示，不清楚主持人私領域的事情，也不方便代為回應。

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