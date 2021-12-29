「卡神」楊蕙如（中）以易始公司承辦WTA（國際女子網球協會）公開賽涉虛增支出詐取政府機關補助，涉犯詐欺及偽造文書罪嫌；調查局29日午夜將楊移送台北地檢署複訊。(郭吉銓攝)

「卡神」楊蕙如遭檢舉以母親陳玉音掛名負責人的易始公司，自2017、2018年起利用舉辦WTA女子職業網球名義，涉嫌蒐集與賽事無關的發票，以不實發票浮報賽事支出，共向教育部體育署、台北市體育局、交通部觀光局詐領補助250萬元，涉犯《刑法》詐欺及偽造文書罪。檢調28日約談楊蕙如、掛名易始公司董事的妹妹楊蕙心、易始公司員工張雅萍等人到案。檢方訊後，29日凌晨諭令楊蕙如以60萬元交保，另楊蕙心、張雅萍2人各以10萬元交保。

檢調調查，易始公司實際負責人楊蕙如，利用2017、2018年W舉辦WTA國際女網賽台北站等2場賽事主辦權機會，以易始公司名義向北市府及中央申請補助，2017年標案及補助款合計約4200多萬、2018年補助款約5000萬元。

但檢調懷疑，楊蕙如在WTA台灣女網公開賽期間，涉嫌虛增賽事名目，並大量蒐集與賽事無關的發票，浮報賽事支出，並且重複向不同政府機關申請補助，總計向體育署、台北市體育局、交通部觀光局詐領250萬元。

台北地檢署28日指揮調查局台北市調查處兵分5路搜索易始公司、楊蕙如等人住處，約談楊蕙如、母親陳玉音、掛名易始公司董事的妹妹楊蕙心、易始公司員工張雅萍共4名涉嫌人到案。其中楊母陳玉音，檢調因她住在南部，考量約談的路程問題，罕見安排遠距視訊方式訊問陳，陳未移送北檢複訊。