北市按摩店「悅容莊」，涉嫌自2019年起媒介性交易，檢調9月、11月2度搜索後羈押禁見5名業者後，案情獲突破，檢調掌握中山警分局偵查隊小隊長陳瑞遜，任職分局偵查佐期間，涉嫌包庇該店媒介性交易，涉犯貪汙罪，檢調28日會同中山警搜索陳員辦公室、住處2處地點，約談陳員及業者林世榮到案。北檢訊後，29日凌晨諭令陳瑞遜50萬元交保，林世榮請回。

檢調9月16首波搜索約談，訊後聲押禁見「悅容莊」大股東梁智南、梁閔雄兄弟、吳文燦3人。另吳文燦前妻、綽號「惠姐」的「悅容莊」幕後負責人許嘉惠，檢調9月16日約談未到案，直到9月下旬她才主動到案，訊後已被檢方聲押禁見獲准。

檢調11月9日2度執行搜索，約談原始股東盧宗韋8人，訊後以盧男有勾串及滅證之虞，翌日凌晨聲請羈押禁見。

據了解，檢調收押5名業者後，案情獲得突破，檢調掌握時任中山警偵查佐、現任小隊長的陳瑞遜等人包庇圖利、洩密通風報信事證。

台北地檢署28日指揮調查局北機站、會同台北市警中山分局搜索分局陳員的辦公室、住處，並約談陳員及業者林世榮到案。