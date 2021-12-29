新竹市長林智堅27日晚間宣布，不參選2022新竹縣市合併升格後的首任市長，昨（28）日深夜再次於臉書發長文感嘆，如果他將成為修正《地制法》促成竹竹合併升格道路上的石頭，為成全大局，搬開這顆石頭，也就是最自然的事了。

林智堅表示，這段時間為了大新竹合併升格的議題，經常台北新竹東奔西跑，回到家孩子都睡了，隔天吃早餐時孩子總會問「爸爸～你昨天怎麼這麼晚才回來」。林智堅說，七年市政的工作時間，工作佔據他生活的多數，常和同仁互相消遣，和他相處的時間可能超過太太，同仁也會消遣他，對他的了解可能真的比先生還多。這就是每一位市長的日常吧。

對於大新竹合併升格，林智堅說，就好像過去做的許多夢想一樣，就這麼突然的來了，他覺得是對的，所以就往前衝了！一樣的，號召著和他想法一致的夥伴們，開始為這件事努力，上周五（24日）立法院這個法案，眼看著要逕付二讀，可惜的是國民黨還有許多在野政黨都用「因人設事」、「一人一黨自私」的理由，讓這個本來能夠讓新竹脫胎換骨的最佳契機，暫停了，也是經過了那一天之後，他深思了許久，「如果，我林智堅，將成為修正《地制法》促成竹竹合併升格道路上的石頭，那麼為了要能成全大局，搬開這顆石頭，也就是最自然的事了。」

宣布不參選大新竹市長後，林智堅坦言，心情五味雜陳、喜憂參半，喜的是，他將更沒有負擔，可以為大新竹合併升格，下鄉到竹縣到竹市奔波努力；憂的是，反對的在野黨，如國民黨、民眾黨、時代力量，在這個議題上會不會再設下層層的難關，更多的大石阻礙竹竹合併升格。

林智堅說，他想和大家分享的是，我們現在擁有的很多東西，你會認為是理所當然，甚至可能沒有真正注意或不在意，但有一天它不見了，你才會記得，它曾經是你的。而他說的是自己，「陪伴孩子成長的時間」，說的也是，「大新竹合併升格的機會」，如果不努力促成，當它不見了，你才會記得，它曾經是你的。