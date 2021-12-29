PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

高雄市壽山動物園正要改建，總花費約5億，4.5億來自國營事業及民間企業資源，市府自籌5千萬。其中，台電、中油、中鋼大手筆各出8千萬，許多縣市驚訝「原來國營事對綠營縣市這麼大方」，引發外界熱議。此事更點燃網友怒火，有人直言痛批「民進黨真噁」。

高雄市壽山動物園改建獲得三大國營事業各8千萬補助，不僅讓民眾譁然，就連「最大諸侯」新北市市長侯友宜也忍不住發聲。《中國時報》28日報導指出，侯友宜表示，新北預算需要中央多多支持，像是淡北道路專業評核沒問題，他很希望中央趕快核定，解決淡水塞車的問題，為淡水造一個救命的道路，還有捷運、都市計畫以及行政上的協助，也要中央多幫忙與支持。

對此，高市府新聞局長董建宏解釋，地方政府在做很多建設，常要尋求中央協助跟支持，高雄有很多建設也都是中央、地方合力完成，這次動物園設備陳舊了，尋求中央協助，提出相關計畫及發公文，按照行政程序申請預算，每分錢都用在高雄重要建設及市政發展。至於其他城市發言，無法評論。

此事更燒到PTT論壇，相關文章湧入超過100則留言，網友近乎一面倒批評與嘲諷，紛紛表示：「民進黨真噁」、「好噁心」、「不想被查水表就老實點」、「保護費的概念」「笑死，哪個國營董事敢不同意」、「各縣市應該要比照辦理，才沒有歧視問題！」「所以其他縣市也能去伸手要8千萬？」