被稱「孔二小姐」的孔令偉於1994年因直腸癌去世，但今有消息傳出，雖然孔二小姐已去世27年，但是名下仍有一批市價約1700萬元的股票。但這些股票究竟如何而來，目前並不清楚。
根據《鏡週刊》今(29日)報導，今年6月中信金召開股東會前，曾寄了1封出席通知書到士林官邸給孔，原因是孔擁有67萬股、市價大約1700萬元的股票。但這些股票是孔到底是自行購買或是蔣家贈與則無法證實。
報導指出，該封出席通知書收件人載明「朱○○轉孔令偉」、收件地址是士林官邸，至於朱○○曾任華興中學會計主任；不過，士林官邸管理單位、台北市政府工務局公園路燈工程管理處並沒有該名工作人員，於是通知書被轉至圓山大飯店內的「孔二小姐故居」，但圓山飯店也無法處理，只能將信件留存。
關於無人繼承的遺產，依據民法第1185條規定，第1178條所定之期限屆滿，無繼承人承認繼承時，其遺產於清償債權並交付遺贈物後，如有賸餘，歸屬國庫。
人稱孔二小姐的孔令偉是孔祥熙的次女，《旺報》曾報導，位於台北市士林的圓山飯店就是在孔令偉監工下建造完成，孔令偉同時也擔任過圓山飯店總經理，老員工稱孔二小姐來看工程進度時非常有禮貌，就算有水泥或施工粉塵沾到身上也不在意。1994年，孔令偉因直腸癌在台北去世，得年75歲，遺體運往美國安葬。
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