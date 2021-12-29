近日物價齊漲，人民的生活越來越困苦，行政院雖然組成跨部會的「物價聯合稽查小組」，卻仍止不住更多企業喊漲。國民黨副秘書長李彥秀就在臉書表示，人民的痛苦指數一直飆升，消費者物價總指數更創近9年新高，但卻只看到行政院企圖粉飾太平的「大內宣」。

近日漲聲響起，包括麥當勞、胖老爹、八方雲集、清新福全等深受民眾喜愛的美食、手搖飲都止不住。李彥秀就在臉書發文指出，一連串漲價的噩耗逼得人們喘不過氣，原本能輕鬆享受的手搖飲，如今看到如此「奢華」的價格卻怎樣都點不下去，原本100元就能享用15顆水餃加一碗酸辣湯，如今卻輕鬆突破百元大關。

李彥秀表示，在這個什麼都漲就是薪水不漲的時代，人民的痛苦指數也隨之飆升，11月的消費者物價總指數（CPI）與去年同月相比大增2.84％，創近9年新高，「遺憾的是我們看不到政府的作為，只看到行政院企圖粉飾太平的大內宣！」

李彥秀指出，政府對物價上漲麻木不仁，導致各類餐飲與民生用品默默調漲價格，甚至也有不少扛不住漲價潮的店家選擇關門，說「誠摯地希望政府能夠苦民所苦，傾聽人民的聲音，穩定物價並提出有效抑制通貨膨脹的解方，不要剝奪大家吃東西的權利」。