新竹市長林智堅27日發表聲明，為促成朝野加速修法，讓大新竹合併升格，他不會參選2022大新竹合併後的首任市長。他表示，希望這樣的決定能促使各在野政黨停止政治操作，讓大新竹升格有助國家戰略產業發展、提升區域治理效率的討論，回歸正軌。藥師林士峰認為，這篇聲明刻意操弄邏輯概念，讓林士峰忍不住諷刺道真是高招，其實根本是：買空賣空。

林士峰28日在臉書發文表示，他看完林智堅27日的發出的聲明，其主張用自己不參選大新竹市長來爭取朝野各政黨的支持，讓他不禁感嘆「邏輯挺有趣的」。

林士峰指出，如果新竹縣市沒有升級，林智堅根本沒有參選的機會，林智堅眼下迫於在野黨極力反對「英人設市」的倉促修法，宣布以棄選市長來換取新竹縣市合併升格的正當性，但難道林智堅不參選大新竹首任市長，就能改變｢倉促修法」的過程嗎？

對此，林士峰痛批，本來就不能選的市長，透過棄選明志，就能因此獲取支持，好一招「買空賣空」手法，把根本不存在的籌碼說得好像富翁一樣。林強調，更重要的是，在野黨明明反對的是「倉促修法』，被民進黨人士說得像反對「新竹設市」，這種偷換概念的手法，配合優勢宣傳實力，真是高啊。