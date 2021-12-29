大學生一天消費多少錢合理？一名在桃園念書的女大生透露，她在外租屋、三餐外食，平均算下來一天至少要吃掉300元，若跟朋友有約，單日餐費甚至可能飆升至500元以上，讓她忍不住大嘆「外食好貴」。驚人消費也讓不少網友驚呆直呼，自己煮比較省，或者可吃便當和自助餐來省錢，另咖啡的部分也可關注超商活動，最多有五折優惠，如此一來喝咖啡的負擔就沒有那麼大了。

一名女大生日前在Dcard上發文說，她現在在外面租房子住，平常沒有社交生活的時候，每天最低餐費大約是300元，早餐加咖啡大概100元、午餐則抓100至150元、晚餐則是100至200元，除去上述的這些錢，偶爾還會忍不住喝手搖飲料、吃點心。

女大生透露，如果要跟朋友出去聚餐或去咖啡廳，那當天的消費肯定會破500元，讓她對於「外食好貴」這件事情有感而發，且現在很多小吃店也陸續漲價，懶惰又不會做飯的她，也忍不住開始想自己煮會不會更便宜？也不知道大家一天都花多少錢在吃飯上面？300元應該算最低標準了吧？

貼文引起網友討論，「你的花費我以為你住在台北，我一天只吃午餐和晚餐，大概250至300元」、「300元根本吃很好，午餐自助餐4樣青菜40，晚餐自己煮，高麗菜、兩個蛋、香蕉、半份全聯的肉，這樣一天也才100元左右」、「中午去白飯吃到飽的自助餐，一餐抵三餐，要不是有低消60，不然我就分兩餐吃了」、「月底餐餐都吃自助餐，一天120元」、「晚餐吃自助餐有菜有肉有飯大概抓60至75元」。

多數網友認為午餐和晚餐最省的辦法就是吃自助餐，或者可以吃學校賣的便當，可能一個差不多70元左右，通常都可以吃很飽。另外，也有網友點出，原PO每天都要喝咖啡，建議可以從這個部份開始省，因為各個超商其實不定期會推出咖啡活動，最多甚至有五折優惠，因此可以追蹤相關活動，先買起來放，這樣CP值很高。