東北季風今天逐漸增強，北海岸、大台北東側及東半部變天偶有短暫雨，雨將一直持續下到周六，氣象專家吳德榮表示，明起到周六元旦受冷空氣影響轉涼，跨年夜至元旦清晨氣溫降至最低，約13至15度，直到元旦上午氣溫才回升，因此元旦3天連假跨年夜最冷，元旦上午短暫回溫，接著周日一小股東北季風南下，北台灣再轉涼。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，明天至周六元旦（30日至1月1日）清晨，受另一波強度較弱，水氣較少的冷空氣南下影響，白天北台灣偏涼、中南部舒適、各地早晚冷；降雨部分，西半部晴時多雲，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨。這波最冷時間點在跨年夜至元旦清晨（31日至1月1日），各地區氣溫都偏低，約13至15度，局部地區因強輻射冷卻，甚至會降到13度以下，戶外活動注意保暖。元旦上午起冷空氣減弱、有短暫空檔，氣溫回升；西部晴、東部偶飄局部雨。

至於元旦看不看得到曙光，吳德榮表示，元旦清晨東半部雲層多，偶有局部短暫雨，要看曙光得碰運氣。

吳德榮表示，周日（2日）又有一小股東北季風南下，大台北及東半部轉有局部短暫雨，西半部晴時多雲；北台灣氣溫略降、天氣偏涼，中南部白天舒適早晚涼。下周一、二（3、4日）天氣回暖，西半部晴朗、晨間有霧，東半部偶有局部短暫雨。