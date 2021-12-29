SEMI(國際半導體產業協會)在SEMICON Taiwan 2021國際半導體展上正式發布SEMI首個半導體晶圓設備資安標準(SEMI E187 - Specification for Cybersecurity of Fab Equipment)，同步舉行半導體供應鏈資安聯盟啟動儀式，台積電、日月光、台灣應材等國內外前瞻企業與經濟部工業局長官現身參與，期盼在近年網路威脅頻傳的情況下，整合產、官、學、研力量建立有韌性的半導體供應鏈，全面實踐台灣及全球產業的資訊安全。

經濟部工業局電子資訊組組長林俊秀表示：「面對全球推動智慧製造的趨勢，台灣廠商在因應提升相關技術的同時，維持資訊安全為最重要的一環。為此，政府近年持續推動相關政策目標，精進各項資安防護工作，確保產業辛苦耕耘的成果，不被網路攻擊所損害，繼續鞏固台灣做為全球安全供應鏈的地位。」

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出：「隨著供應鏈攻擊的威脅日益嚴峻，有效提升供應商與產業供應鏈的整體資訊安全是刻不容緩的課題，其中在網路安全意識的推動，更是一項重大挑戰。因此，SEMI於今年度正式成立資安委員會，致力於持續暢通跨界交流與溝通橋梁，也透過制定與半導體設備有關的資安標準框架，加速高科技製造業進行安全智慧化、數位化的腳步。」

SEMI資安委員會主席暨台積電企業資訊安全處長屠震表示：「隨著SEMI晶圓設備資安標準的正式建立，全球供應商對於設備的資安防護設計也能有所依循；企業在設備採購合約上，也能以此標準作為資安要求。長期來看，不僅能確保晶圓廠的機台設備安全，更能帶動上游產業對設備安全品質的重視。」

SEMI資安委員會成員包含台積電、台灣應材、日月光、鴻海、微軟等國內外大廠，成立目標除聚焦在資安標準的推廣，預期也將進一步提升產業資安意識、有效評估供應鏈網路安全態勢及建構供應鏈的資安風險評估框架。

歷經將近三年的制定，首次發布的SEMI資安標準目前針對四大重點進行發展：一、機台設備電腦作業系統相關；二、網路安全相關；三、端點保護相關；四、資訊安全監控。