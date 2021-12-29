特殊學名藥廠美時化學製藥(1795)斥資3000萬美金取得集團旗下負責美國市場業務的Alvogen Pharma Limited(Alvogen Pharma)新發行的特別股股權，預計在2022年第一季交易完成後，美時將可在Alvogen Pharma董事會中取得一席董事席次。

美時製藥總經理Petar Vazharov表示，透過這項投資，美時不但可強化與Alvogen Pharma在美國市場現有的策略聯盟戰力，也得以藉由Alvogen Pharma已建置成熟且具有成功實績的基礎建設，包含堅強的IP/訟訴策略規劃、累積多年的藥證申請送件經驗、以及美國藥品市場營運與經銷網絡等優勢，持續攜手、共同開發進入門檻更高的505(b)2新藥與高價值學名藥等領域，加速產品組合的多元化發展以創造更高的市場價值。

Alvogen Pharma本次發行共計將籌資美金2億元，資金將用於加速旗下505(b)2品牌產品的研究發展與上市行銷，同時增強包含困難學名藥、針劑及胜(月太)等高門檻製劑的多元化產品組合。

據本次特別股股權的發行條件，該特別股股權在發行後3年內附有每年不低於18%的特別股股息，且美時將得隨時選擇最適當的時機，按一事先議定的固定價格將投資本金加計應得股息轉換成Alvogen Pharma普通股。

若美時在投資3年後轉換所持有的特別股股權、加計應計股息及特別股股權所附有的權證權益，美時對Alvogen Pharma的持股比例約為8.5%，並可視市場機會透過IPO或其他市場交易方式售出持股。

本項投資也是在策略投資人PTT/Innobic與由董事長Robert Wessman主導的Aztiq藥業創投，於今年11月宣布取得美時的控股股東Alvogen Emerging Markets Holdings 100%股權後的第一件資本投資案，加速實踐產品的多元化與市場的全球化。