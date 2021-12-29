金管會趕在年末再對3家銀行的理專及行員監守自盜案開鍘，截至28日已對金融業、上市櫃及公發公司合計裁處340件裁罰案，累計罰鍰金額已達3億381萬元，再度突破3億元關卡、直逼去年創下的3億894萬元，其中銀行及保險業罰鍰均雙雙破億。

保險局今年對保險業裁罰件數達71件，較去年增加4件，但罰鍰金額1億1500萬元，較去年1億3560億元減少2060億元或15.19％。不過，罰鍰金額在三局中仍最高，且已超越全年罰鍰預算1億477.2萬元目標。

銀行局今年迄今對銀行業裁罰件數13件，較去年增加3件，且罰鍰金額達1億1289萬元，較去年8750萬元增加2539億元或29.02％，除超越全年罰鍰預算7401.3萬元目標，更首度突破億元關卡，主因銀行法罰鍰上限自1千萬元調升至5千萬元所致。

其中，理專弊案成為今年開鍘主軸，迄今已裁罰達5千萬元，在罰鍰前3高案件亦分占第1及第3名，分別為台新銀遭重罰3000萬元、中信銀遭裁罰1400萬元。第2名則為日盛金大股東港商建群投資，因無法說明資金及實質受益人疑雲，而遭裁罰2500萬元。

而證期局今年迄今對證券期貨業及上市櫃公司的裁罰件數達256件，較去年增加達20件，但罰鍰金額7592萬元，較去年8416萬元減少824萬元或9.79％，不過仍然超越全年罰鍰預算7257萬元目標。