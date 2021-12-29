金管會趕在年末對銀行理專及行員監守自盜案開鍘，對中信銀、永豐銀及板信銀3家銀行合計裁罰達2000萬元。其中，中信銀因2名理專與52位客戶有異常資金往來、事涉金額達逾2億元，遭裁罰1400萬元最重，永豐銀及板信銀則各遭裁罰400萬、200萬元。

銀行局副局長童政彰表示，中信銀南中壢分行管姓前理專於2018年1月至2021年1月間，與35名客戶有異常資金往來、事涉金額達1.9億元。而石牌分行葉姓前理專則在2019年5月至2021年6月間，與17名客戶有異常資金往來、事涉金額亦有4686萬元。

童政彰表示，中信銀此案並非理專利用存匯款業務控管漏洞擅自客戶挪用款項，而是由客戶自行提匯款給理專的不當資金往來，利用多層次匯款製造金流斷點、部分交易透過行內多個人頭帳戶移轉資金，考量內控及洗錢防制監控機制有所疏失，據此裁罰1400萬元。

永豐銀則是接獲客戶反應帳務異常後，清查發現江姓前行員去年8月至今年1月間，利用外出開戶對保時，未將存摺、金融卡及網銀密碼函交付客戶，並據以挪用客戶款項，且與客戶間有私下借貸、代繳房貸壽險保費貸款、代墊代書費用等異常資金往來。

童政彰指出，永豐銀江姓前行員未滿30歲，因行方設定過高業績目標，為通過試用期鋌而走險，影響5名客戶、事涉約312萬元，其中挪用客戶款項約249萬元。由於內控上有2大疏失、且為短期內再犯，據此重罰400萬元、並要求檢討新進行員業績目標設定合理性。

至於板信商銀嘉義分行前行員則是在2016年8月至2010年10月間，利用客戶預先交付的已簽章空白單據，私自申請7筆循環性貸款動撥，受影響客戶1名、事涉金額約448萬元，包括自行挪用430萬元、貸款利息18萬元。

童政彰表示，板信商銀未確實執行內控制度、且主管未善盡作業督導之責，連4年內部稽核均未查覺控管機制缺失，在3家銀行中違規期間最長。不過，考量板信商銀主動調查並通報缺失，且已適當處置相關缺失事項，據此裁罰200萬元。

對於金管會裁罰，永豐銀表示尊重主管機關意見，未來將持續落實內控、加強理專及相關人員教育訓練等措施。板信商銀亦表示，事發後已在積極處理與改善，日後將確實遵照主管機關相關規定辦理。

中信銀則發布聲明表示，此案為理專私下與客戶有不當資金往來、並涉及私人投資糾紛，行方發現後立即通報主管機關與司法單位，並同步聯繫受影響客戶以保障其權益。目前已分析缺失態樣原因並執行改善措施。

中信銀針對理專不當行為深表歉意，表示除依法究責涉案理專外，並將持續強化監控及控管機制，避免類似事件發生。同時提醒客戶，銀行嚴禁行員與客戶有私下資金往來，若有任何疑慮可直接與銀行聯絡。