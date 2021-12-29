政府各部門聯手出招打炒房，金管會為落實「健全房地產市場方案」的信用資源有效配置及合理運用，除了擴大不動產授信專案金檢範圍，亦再度出手擴增納管範圍，要求金控及銀行督導轉投資的融資租賃業，亦需遵循央行的選擇性信用管制措施。

銀行局副局長童政彰表示，不動產市場資金來源多元，考量部分資金源自融資租賃公司，雖非金融特許事業，但為促進房市穩健發展及維持金融穩定，因此將金融機構轉投資的13家融資租賃公司，納入控管範圍。

童政彰表示，已發函要求金控及銀行督導轉投資的融資租賃子、孫公司，即日起應遵循央行選擇性信用管制措施，並於明年2月28日前完成相關內規訂定。同時，請金控或銀行稽核單位將上述事項列為內稽重點、加強查核，並將查核結果提報董事會。

截至2021年第三季，38家有加入租賃公會的租賃公司，免保證商業本票餘額為4146億元，若全數投入不動產授信、約占整體不動產授信3.67％。而金控及銀行轉投資的13家租賃子、孫公司，發行免保證商業本票餘額為442億元，約占整體不動產授信0.39％。