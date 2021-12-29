大學念的系所攸關畢業後的職涯發展。一名女網友表示，隔壁男鄰居讀電機資訊碩士畢業後，卻又決定重考醫學系，令她十分好奇，這樣花時間重考「真的值得嗎？」疑問曝光後，不少網友都認為只要考上就值得。

原PO日前於PTT女人板指出，隔壁男鄰居今年26歲，念完電機資訊碩士畢業後，在電子公司擔任工程師，男子向她透露，最近在準備重考，目標是醫學系，原PO認為醫學系念完畢業大概是33歲，「這樣重考真的值得嗎？」

貼文曝光後，鄉民也紛紛留言，「30歲前考到都划算」、「值得，做工程師到40歲時，會發現沒新鮮肝換薪水」、「在台灣永遠值得」、「真心想當醫生就值得，人生只有一次」、「考上的話絕對不會太虧」、「醫師薪水10萬起跳，如果努力再拿到專科執照，月收跳到25萬做幾年出去開診所，也會有30至50萬的收入，你說值不值得」、「考上就值得啊！我朋友他爸醫生，在高雄市區有5間房」。

不過也有人持反意見，「不值得，現在工程師的CP比較高」、「真的不值得，把醫師的職業想太好了」、「他真的想當醫師不是單純為了錢就值得，只為了錢真的很難撐下去」「現在私立碩士畢業都進台積電了，3年年資年薪就快200萬，怎麼會想重考呢？」