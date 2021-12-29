在台北一間電子公司工作的網友表示，他是坐辦公室的行政人員，月薪3萬元，但經常加班到晚上9點才離開，也沒有加班費，因此猶豫是否轉職當技術員，雖然還是要加班，但月薪可破4萬，不少網友都相當支持，不過過來人建議，到大公司當技術員更有保障。

一名網友PTT科技板發文表示，他目前在台北一間電子公司擔任行政人員，月薪3萬元封頂，不過經常加班到晚上8、9點，也沒有加班費，讓他有了想轉職的念頭。

該名網友指出，他的公司也缺技術員，雖然每天固定加班2小時，星期六也要配合加班，但月薪可破4萬元，讓他相當心動。不過他沒有做技術員的經歷，擔心轉職後無法適任，猶豫到底該不該轉職，詢問大家會怎麼選擇。

對此，不少網友都相當支持原PO轉職，「如果辦公室職位沒有升職機會更要轉，或是騎驢找馬，趕快找新工作」、「有經濟考量就去當技術員」、「缺錢就去當技術員，至少有加班的機會」、「年收起碼是你現職的兩倍」。

也有過來人建議，與其留在同公司當技術員，不如到大公司發展，「要做技術員就去大廠，福利薪水比較有保障」、「去台積電做技術員吧」、「建議去大廠的技術員，薪資比較好的公司，含加班年薪可以到6、70萬」。