竹竹併議題延燒，新竹市長林智堅宣布不參選竹竹併後的大新竹市長，震撼政壇。國民黨立委鄭麗文昨(28日)在臉書則指出，不管林智堅選不選，都不應該這樣蠻橫的處理「地制法」及竹竹合併，真要合併新竹縣市，為什麼又故意丟掉苗栗縣？她更提到，「現在的蔡政府要讓人民安居不受恐懼，才是最迫切的問題。」

鄭麗文指出，合併茲事體大，升格直轄市本來就有法律、有程序、有步驟，必需一步一步，按部就班來，不該是這種即興式的修法，也不該是用多數暴力就想通過，各縣市的衡平發展都要經充分審慎討論而定，否則富市愈富，窮鄉愈窮，最有升格條件的彰化縣人口126萬，一旦《地制法》修訂完成，大新竹升格了，彰化縣卻一動也不動，如何說服民眾？且大新竹直轄市人口還少於一般縣市，說得過去嗎？

不只如此，鄭麗文說，真要合併新竹縣市，為什麼又故意丟掉苗栗縣？苗栗的竹南、銅鑼不也是高科技重鎮嗎？就算竹竹苗要升格直轄市，一定要在2022嗎？現在蔡政府應以台灣整體國土規劃的格局來討論區域升格，邀請全國縣市首長以及學者專家，實質討論台灣地方規劃與財政分配，才是推動國家前進應有的作為，應全盤考量後到2026再實施。

鄭麗文更說，蔡政府可以為了迫切要大新竹合併，配合明年選舉時程，直接將地方制度法逕付二讀，卻不願意花十分之一的心力來關心酒駕刑責與相關配套修法，她對於酒駕所提的「酒駕應沒入車輛」修法，至今仍躺在立法院被置之不理，連一讀都排不進，難道這個迫切性不值得人民更關心嗎？

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