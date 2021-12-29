一名李姓男子受女性友人邀約前往女方住處喝酒，但是卻趁女方酒醉在沙發小睡之際，偷偷親吻女友人，甚至還「喇舌」，女方嚇得驚醒後將他推開，事後怒告性騷擾，辯稱是因為女方酸他後，他罵女方「酒婆、瘋婆，妳是多漂亮」，但因證人明確聽到女方罵他「不要親我」，判李男3個月徒刑，可以科罰金。

根據判決書記載，A女在109年8月9日與李男與其他朋友在住處庭院喝酒、聊天，事後略有酒意就在沙發上小睡，突然感覺有人碰她嘴唇，甚至舌頭碰到舌尖，讓他當下從睡夢中驚醒，立刻將偷親她的李男推開，並斥喝「你幹嘛偷親我，為什麼要這麼做?」

A女指控，李男當場一直嘻嘻哈哈完全沒有抱持歉意的態度，之後便大罵李男變態，並請他離開。隔天李男向女方道歉，表示自己喝多了太衝動，因此想與她和解跟我談和解，約定每月10日固定要給我遮羞費5000元，李男只付1次後就從此失聯，讓她氣得報警。

但李男辯稱，當時是因喝酒過程中A女講話一直酸他，當時很不爽就罵A女：「酒婆、瘋婆，妳是多漂亮」。罵完後就離開，事後向她道歉，是因為我大聲罵她罵得太過分，而給她5000元就當給她小費。

但在場友人作證，在喝酒時，曾聽到A女突呼喊「不要親我」，當下就看到李男坐在A女身旁，接著女生一直罵他。

法官審理後認為，李男事後傳簡訊給A女道歉說「妳還在生氣嗎?」、「對不起」、「昨天太衝動了喝太多了」、「跟妳道歉」，審酌兩人為朋友，李男竟趁女方不及抗拒之際，而對女方性騷擾犯行，使女方身心受創且蒙受陰影，因此判定性騷擾有罪，判處徒刑3月，可易科罰金，仍可上訴。