2022年1月9日為台北市第5選區（中正、萬華）林昶佐罷免案的投票日，備受政壇關注。罷免林昶佐總部昨日（28）刊出志工團外出宣傳罷免的照片，9位志工一字排開大喊「你想要他爽一整年嗎？」強調一旦罷免失敗，林將更加囂張跋扈，呼籲選民們千萬不能沉默。對此，不少網友都大表氣憤。

罷免林昶佐總部昨日再臉書粉絲專頁發文呼籲，希望大家一起站出來，讓林昶佐回去唱歌，因為一旦今天你沈默了他就囂張了。罷免林昶佐總部更直言「你想要他爽一整年嗎？」並強調會挺身而出的志工們，都秉持著不願讓林繼續囂張下去的理念。

罷免林昶佐總部更隨文刊出一張，志工團在街頭宣傳罷免的合照，圖中9位志工站成一排比出「倒讚」手勢，現場擺放「冬釋林昶」與罷免票樣式的立牌，有人手中則高舉著「罷免洗刷汙名」的牌子，展現出士氣高昂的樣子。

此文獲得熱烈迴響，網友紛紛留言：「讓他繼續爽一整年？聽到這句話我拳頭都硬了」、「一想到罷免失敗他的嘴臉就火大」、「放任沉默就是放任囂張」、「不能給人看沒有」、「既然他那麼愛唱歌就讓他好好唱吧」、「不適任的立委就該回去好好當歌手」。