小編今天（29日）精選5件不可不知的國內外財經大事。金管會28日送出年前大禮，通過將券商不限用途借貸業務擔保品範圍納入「應收在途交割款債權」。也就是說，新規定正式上路後，賣出股票的投資人，若有快速變現需求，只要向券商不限用途借貸款項業務進行申請，支付兩天利息費用，入帳時間即可從現有的「T+2」縮短為「T+0」，等於當日就可以拿到出售股票金額。

【1】T＋0圓夢 賣股當天可變現

賣股T+0不是夢，投資人未來資金運用將更具效率！金管會最新法令修改，出售股票款項可藉由券商不限用途借貸業務來縮短入帳時間，自即日起生效，預估證交所及券商系統調整明年首季完成，第二季可望全面推動。

【2】11檔台積供應鏈 漲聲響

台積電（2330）於中科籌設2奈米晶圓廠有譜！台積電中科擴建廠計畫總投資額將近1兆元、預計2027年量產，助攻股價收上最高價615元。

【3】行員業績壓力大走歹路 永豐銀挨罰400萬元

永豐銀行一名不到30歲的前新進行員因業績壓力太大加上「家裡急用」導致行為走偏，挪用五位客戶款項約249萬元，且與客戶有異常資金往來，金管會對永豐銀行開罰！銀行局副局長童政彰28日指出，該行內控制度有缺失，且對新進員工的訓練應首重誠信文化的形塑而不是給高業績壓力，加上永豐銀2020年初才剛因理專A錢案被罰1200萬元，此次短期間又有舞弊案因而加重裁罰400萬元罰鍰。

【4】蝦皮店到店將取消免運 明年需支付19元運費

購物平台蝦皮近期在各大社區設立「店到店」服務，目前主打「零元免運」，成為消費者網購取貨的新選擇，短短3個月時間，在北北基、桃竹苗、台中等8縣市快速展店，目前已有超過150間實體門市；不過，蝦皮近日貼出最新公告，自明年元旦起將實施新方案，消費者開始需支付19元的運費。

【5】歹誌大條？大陸擴產大豆 竟列重大政治任務

繼中共中央農村工作會議提到要擴產大豆後，大陸全國農業農村廳局長會議再度強調要擴種大豆油料，並列為明年必須完成的重大政治任務。可見在國際情勢變化下，大陸力圖提升糧食自主的決心。