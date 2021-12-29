「鋼鐵V」徐若瑄日前因衰捲王力宏和李靚蕾婚變風波，三度親上火線發聲明，最後再三澄清自己絕無介入他人家庭，事後更發文強調4字「保持善良」，坦言因遭網路霸凌而有陰影的她，今(29日)被週刊報導原定唱進小巨蛋的計畫恐生變，賣票時程也延後，令粉絲相當不捨。

李靚蕾先前毀滅式爆料與王力宏離婚真相，直指男方婚前婚後用情不專，更為了在外喜歡的女生，不忍心對方被稱做小三才決心離婚，文中李靚蕾列出自己早發現王力宏與多名女性過從甚密，其中提到一位人妻，引來網友狂猜是否是徐若瑄？而徐若瑄第一時間嚴正澄清謠言，之後更自清只與王力宏聚會過兩次，並無私約。

徐若瑄最後一篇聲明強調：「我，徐若瑄沒有介入李王的婚姻、絕無私約、更不是你們口中的『介入別人婚姻的第三者！』」，並坦言歷經此事後感受到人情冷暖，「也讓我看到誰是真正的朋友」，而老公李雲峰也出聲力挺太太，指出：「做為徐若瑄的另一半，我很了解她的為人，我相信她」，希望外界對徐若瑄的抹黑到此為止。

據《鏡週刊》報導，在蕾宏婚變前，徐若瑄原先工作計畫滿檔，除了參與的《華燈初上》第二季將播出，她更放話將前進小巨蛋開演唱會，完成出道多年來的夢想，先前她親力親為投入幫忙想宣傳活動，並參與設計周邊商品，也開始健身訓練肺活量，但因無辜捲入蕾宏大戰，傳出開唱計畫可能延期，對此，徐若瑄的團隊回應：「目前尚未討論到明年的工作！」