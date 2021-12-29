出家人會上街人托缽化緣，為廣結善緣，而有名女網友分享，日前遇上一名僧侶，她遞上50元銅板，結果被示意「給紅色的會發財」，最後僧侶沒討成，把原本的50元還她即離去，奇葩的經歷在網上引起討論。

女網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，透露先前從銀行辦完事步出，遇上一名出家人在路邊化緣，她給了一枚50元硬幣，沒想到出家人卻向她討錢包裡的粉紅色的百元鈔票，她故作鎮靜反問，「什麼意思？」，結果對方竟回應，「給我紅色的妳會發財^^」。

原PO說，她簡單回應「不好意思」婉拒要求後，出家人便把她剛剛給的50元銅板還回來了，原PO也好奇的詢問大家，有遇過類似的經驗嗎？奇葩的經歷曝光後，立刻引起討論。

不少網友認為，原PO大概是遇上詐騙，在留言區調侃，「假和尚」、「原來有低消」、「這只能稱為戲服，是不是修行人還是看得出來」、「給我藍色的，您將會一生順遂」；也有網友猜測，許是考量化緣多為步行，若收零錢會太重，還建議原PO下次若遇上可以遞上2顆50元，測試對方會不會收下。