2022元旦升旗典禮將由衛福部長陳時中和醫護人員們一同領唱國歌，有網友開玩笑說「部長不是封麥了嗎」。元旦升旗典禮現場，除了總統元旦文告之外，國歌領唱也是重頭戲之一，日前因為「無罩嗨歌」惹議，現在陳時中領唱國歌，不僅得到關注度、搶到絕佳曝光機會，同時也可能助長搶攻「台北市長」的聲勢。不過，民進黨究竟會不會派陳時中選台北市？目前傳出黨內出現雜音，有人認為陳時中爭議多，媒體人黃暐瀚表示，民進黨內似乎有人認為陳時中不是最佳人選，因此綠營才會在徵詢完主持人、律師謝震武當「刺客」之後，現在又欲推「奇兵」前副總統陳建仁，而陳建仁和陳時中相互比較，誰的贏面比較大？

陳時中聲量高、爭議也多！綠營有意拱「低聲量形象佳」陳建仁出戰？

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/09/29~2021/12/27）統計調查，在網路聲量的部分，陳時中絕對贏陳建仁，除了每日疫情記者會持續性曝光之外，日前被爆出的「無口罩嗨歌」事件更是攀上陳時中個人近期單日聲量高峰，光是11月11日就有7萬6077筆討論。反觀陳建仁，近期聲量高峰落在11月17日，因為施打高端疫苗，被質疑出訪波蘭、立陶宛恐怕入境有問題？創下陳建仁近期個人聲量高峰，共有3376筆，不過，和陳時中相比，相差甚大。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

陳時中高聲量、低好感度！ 傳民進黨內部「有人不希望阿中選北市」

進一步從《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/09/29~2021/12/27）觀察分析網路好感度，以過去三個月來說，陳時中聲量高，但爭議也多，連帶影響到網友給他評價，好感度比值0.69。陳建仁雖然聲量低，但爭議少、形象佳、個性溫和等，都讓他獲得不少好評價，網路好感度比值達到1.11，是陳時中的1.6倍。

相較於國民黨、民眾黨來說，人選看似大致底定，民進黨到底要派誰出戰，至今名單可能都還有變數，陳時中最終能否順利出線？民進黨內還有其他人選嗎？恐怕得看未來這段時間陳時中的表現，同時也得觀察民進黨內的挺阿中派，能否消弭雜音，幫助陳時中殺出重圍。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年09月29日至2021年12月27日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『陳建仁、陳時中』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。