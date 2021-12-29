美股周二漲多修正，僅道瓊收紅，台股今(29日)開盤即站上18200點，以18209.14點開出，台積電開平走高，來到618元，聯發科持續挑戰1185元高點，加以貨櫃三雄、航空雙雄等航運以及金融股走揚，推升大盤指數突破18260點，一度來到18267.97點，漲逾60點，再創史上新高。

Omicron變種病毒擴散，投資人關注疫情與市場發展，美股周二(28日)漲跌互見，道瓊工業指數上漲95.83點，以36398.21點作收，漲幅0.26%；標準普爾500指數小跌4.84點，跌幅0.10%，收在4786.35點；那斯達克指數下跌89.54點，跌幅0.56%，收在15781.72點；費城半導體指數下跌47.32點，跌幅1.17%，收在3992.19點。

台股ADR部分，台積電ADR下跌0.52%，聯電ADR下跌1.02%，日月光ADR也下跌0.13%。

台股28日盤中、收盤指數雙雙寫新頁，盤中創18197.36點新高，終場收在接近高點的18196.81點，刷新收盤新高紀錄，上漲147.87點，成交值2592億元，三大法人聯手買超台股239.12億元，其中，外資及陸資買超215.55億元，自營商買超17.27億元，投信買超6.3億元。