隨著新年假期即將到來，周二華爾街股市在淡靜的交易中失去追高的動能，以及投資人評估Omicron變種病毒快速傳播導致旅遊受阻與商店關閉可能造成的影響，標普500指數在站上盤中歷史高點後反轉，終場以微跌做收。

周二收盤，道瓊工業指數漲95.83點或0.26%，為36398.21點，連漲第5個交易日。標普500指數收跌4.84點或0.10%，為4786.35點，從前一日創下的歷史高點略為回落。那斯達克指數跌89.54點或0.56%，收在15781.72點。

CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall表示，因為新年假期到來，本周交易時間縮短，當成交量相對減少時，每日的走勢就可能被放大。

回應各界對於長時間隔離造成工作與就學不便的質疑，美國疾病管制和預防中心（CDC）周一宣布針對無症狀感染者的建議隔離時間，從原先的10天縮短為5天。

Omicron病毒如野火燎原，導致在近幾日的航空旅遊高峰期間數千架次航班遭到取消，以及蘋果公司宣布全面關閉紐約市的直營店，但美國監管機構批准了對抗新冠病毒的口服藥，同時加速推展疫苖和加強針接種，緩解了投資人對疫情衝擊的擔憂，美股月線仍可望收高。

今年以來，標普500指數已上漲逾27%，那斯達克指數漲約22%，道瓊指數漲近19%，表現相對落後。

周二標普500指數11大類股漲多跌少，科技股跌0.59%，通信服務股跌0.29%，表現最疲弱。

晶片股亦同步回落，費城半導體指數下挫1.17%，收在3992.19點。輝達跌2%，應用材料跌約1.9%。

個股方面，波音收漲1.46%。此前印尼政府解除波音737 MAX客機的禁飛令。2018年10月，印尼獅航一架737 MAX客機失事，導致機上189人全部罹難，次年3月，衣索比亞航空公司一架737 MAX亦發生類似的墜毀事件，促使全球停飛波音這款飛機。

旅遊相關股反彈，扭轉周一的低迷走勢。美國航空上漲2%，在標普500指數成分股中漲幅領先。

現在市場正處於所謂的「聖誕行情」。根據CFRA Research出具的數據，自1969年以來，標普500指數在每年最後五個交易日和新年頭兩個交易日平均上漲1.3%。

CFRA Research首席投資策略師Stovall表示，投資人正在消化過去三天的漲勢。但市場仍存在一些疑慮，如Omicron變種病毒會如何影響市場，最終是否會讓聖誕行情白忙一場，以及聯準會的升息行動是否會給未來一年帶來挑戰？

聯準會在本月早些時候表示美國經濟已接近充分就業，接下來的主要任務將轉向如何應對飆漲的通膨，根據該央行的利率預測，聯準會2022年可能升息3次，每次調幅為25個基點。