國民黨立委陳玉珍日前在節目《單身行不行》中大聊自己的感情經驗，透露年輕時曾與一任男友交往9年，期間對方持續劈腿換女伴，但她卻一直忍受，讓現場其他來賓全都不敢置信，陳玉珍也說若人生重來根本不會選這個人。

陳玉珍表示，自己28歲時與一任男友開始交往，透露雙方都是當地世家，從自己的爸爸當議長交往到對方爸爸當議長，剛開始交往沒多久，卻發現對方帶前女友回家，她雖然有跟對方攤牌，但因為覺得很丟臉，所以就一直忍受，期間對方則不斷劈腿，換不同女伴。

陳玉珍說，一直到自己30、40歲時回想這段關係，突然覺得對方其實並沒有錯，透露因為自己觀念比較傳統，認為要結婚後才可以有進一步關係，因此在交往的9年中雖然有住在一起、睡在一起，但始終沒有做那件事，「對這個男生來說我事實上也很不公平，我自己可能錯還比較多」。

陳玉珍指出，一直到雙方交往第9年時，對方的父親認為這麼久了應該要結婚，當時的男友雖然點頭答應，但理由卻是因為他爸爸說結就結，那一刻自己才終於清醒，意識到對方真的沒有愛自己，才下定決心不再跟對方往來。