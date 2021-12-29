日本30歲知名女星大政絢擁有甜美外貌與清新的氣質，曾在多部日本電視劇中獲得演出，深受觀眾的喜愛。而與搖滾天團ONE OK ROCK吉他手Toru（山下亨）交往1年半的她，近日突然在各自的IG上公開喜訊，讓粉絲們又驚又喜。

大政絢與大她3歲的知名吉他手Toru，自從被日本媒體拍到秘戀證據後，兩人對於感情生活始終相當低調不願多談，但昨（28）日Toru突然在個人IG上PO文，表示「報告！這次我要和大政絢傑婚了。接下來我將與ONE OK ROCK以及新家人共同前進，很期待能與一直支持我的所有人一起努力」。

而大政絢也在個人的IG上PO文道「我在14歲時搬到東京開始工作，而大部分的時間也都在工作，但從今以後他會一直陪在我身邊，讓我感平靜。今後，我也會抱著感恩的心，繼續投入所有的心力工作，滿足所有支持者對我的期待，希望2022會是一個光明的一年」。兩人的貼文中還附上黑白濾鏡的甜蜜合照，閃瞎一票網友，大家也紛紛留言送上祝福。

事實上，大政絢國中2年級時就被星探挖掘，14歲時便出道進入演藝圈，憑著亮麗的外表與獨特的氣質活躍時尚圈及戲劇圈，人氣始終居高不下。而她在2021年元旦時，就被媒體爆出已和Toru秘戀半年多，當時雙方的經紀公司都以「藝人私事不方便透露，一切交由本人處理」來回應，但在疫情爆發前，兩人還是時常被目擊到澀谷約會，戀情也因此曝光，如今傳出好消息也讓粉絲們相當開心。