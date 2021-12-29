好萊塢男星傑瑞德雷托（Jared Leto）因飾演「小丑」一角而人氣爆升，在DC超級英雄電影《自殺突擊隊》（Suicide Squad）中演技精湛，有他的「壞男人」超級虐心表現，才能讓瑪格羅比飾演的「小丑女」如此惹人憐愛。傑瑞德雷托憑迷人帥氣外貌圈粉影迷眾多，他在本月26日他的生日在IG分享肌肉照，結實的「冰塊腹肌」讓網友不敢置信大呼：「這50歲了？」一身彷彿小鮮肉的可口帥肌超不科學。

傑瑞德雷托本月26日在IG分享了一張帥照，照片中可看到他似乎身在片場，右手托著一盤慶生的彩紅色蛋糕，一頭濕髮加上嘴角沾上了道具血，不只露出精壯上身的結實胸肌，底下的冰塊腹肌也塊塊分明，男人味透發性感指數爆表；除了身材有如小鮮肉外，他的臉上也幾乎看不到皺紋，保養功力相當驚人。

傑瑞德雷托寫道：「Thx for all the bday wishes!（感謝所有生日祝福！）」影迷網友粉絲紛紛湧入傑瑞德雷托的生日貼文獻上祝福，更對他的完美顏值身材發出讚嘆，留言寫下：「50歲？？？這50歲？」、「你怎麼可能50歲了？」、「都不會老...」、「生日快樂」等，這張照片已經有超過百萬人按讚。

據悉，傑瑞德雷托對自我管理相當嚴格徹底，運動方面除了重訓以外，他也會每週撥出2天進行有氧運動，飲食方面除了是素食主義者外，他也堅持「少量多餐」，只攝取蔬果、豆類，此外他也曾透露「平常洗完澡會擦身體乳液」，對於保養可說是相當徹底地執行。

傑瑞德雷托對接演小丑曾天人交戰，透露若只有希斯萊傑詮釋過小丑，他絕對不會接演，「我和希斯見過面，雖不是很熟，但他是個美好的人。」但1966年的凱薩羅梅洛（Cesar Romero）、1989年的傑克尼克遜（Jack Nicholson）都是前任小丑，該角的豐厚歷史最終讓他接受挑戰，他說：「飾演別人演過的角色有個優點，可以明確知道該如何避免相同的詮釋方向。」