好萊塢男星傑瑞德雷托(Jared Leto)因飾演「小丑」一角而人氣爆升,在DC超級英雄電影《自殺突擊隊》(Suicide Squad)中演技精湛,有他的「壞男人」超級虐心表現,才能讓瑪格羅比飾演的「小丑女」如此惹人憐愛。傑瑞德雷托憑迷人帥氣外貌圈粉影迷眾多,他在本月26日他的生日在IG分享肌肉照,結實的「冰塊腹肌」讓網友不敢置信大呼:「這50歲了?」一身彷彿小鮮肉的可口帥肌超不科學。

傑瑞德雷托本月26日在IG分享了一張帥照,照片中可看到他似乎身在片場,右手托著一盤慶生的彩紅色蛋糕,一頭濕髮加上嘴角沾上了道具血,不只露出精壯上身的結實胸肌,底下的冰塊腹肌也塊塊分明,男人味透發性感指數爆表;除了身材有如小鮮肉外,他的臉上也幾乎看不到皺紋,保養功力相當驚人。

傑瑞德雷托寫道:「Thx for all the bday wishes!(感謝所有生日祝福!)」影迷網友粉絲紛紛湧入傑瑞德雷托的生日貼文獻上祝福,更對他的完美顏值身材發出讚嘆,留言寫下:「50歲???這50歲?」、「你怎麼可能50歲了?」、「都不會老...」、「生日快樂」等,這張照片已經有超過百萬人按讚。

據悉,傑瑞德雷托對自我管理相當嚴格徹底,運動方面除了重訓以外,他也會每週撥出2天進行有氧運動,飲食方面除了是素食主義者外,他也堅持「少量多餐」,只攝取蔬果、豆類,此外他也曾透露「平常洗完澡會擦身體乳液」,對於保養可說是相當徹底地執行。

傑瑞德雷托對接演小丑曾天人交戰,透露若只有希斯萊傑詮釋過小丑,他絕對不會接演,「我和希斯見過面,雖不是很熟,但他是個美好的人。」但1966年的凱薩羅梅洛(Cesar Romero)、1989年的傑克尼克遜(Jack Nicholson)都是前任小丑,該角的豐厚歷史最終讓他接受挑戰,他說:「飾演別人演過的角色有個優點,可以明確知道該如何避免相同的詮釋方向。」