印度科技新創公司2022年可望持續吸金 09:142021/12/29 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度科技新創公司2021年募資金額創紀錄，投資人樂觀預期當地的新創業者2022年持續從公開和私募市場吸引投資資金。 根據《亞洲創業投資期刊》（AVCJ）資料，印度科技新創公司2021年從私募基金與創投募集的資金創下紀錄新高，投資人在779件投資交易挹注282億美元，較2020年的94億美元暴增200％。 紅杉資本（Sequoia Capital）印度子公司主管亞南丹（Rajan Anandan）表示，創投樂觀看好印度的科技生態系統，和其為股東創造長期價值的能力。 美股資金湧入 有望續攻 印度IPO市場 續熱可期 #科技新創 #創投 #億美 #印度 #募資金額 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 富士康印度廠食物中毒事件 關廠再延3天 22:302021/12/27 國際 資金狂潮 明年IPO市場續旺 04:102021/12/29 全球財經 2022年經濟更好！東協、印度基金可伺機布局 18:402021/12/28 財經 年終購物季狂買 美國民眾卡債飆升 21:502021/12/28 財經 印度股市高檔修正 定期定額扣款好時機 18:402021/12/28 財經 2021年美國IPO案 突破千件大關 22:392021/12/27 財經 放假前投資人獲利了結 美股單周賣超創近年新高 12:202021/12/27 財經 鴻海印度子公司 違反重訊 開罰10萬 04:102021/12/28 證券．權證 《國際經濟》亞太移工匯回母國金流量 ADB：2021年估增6.7％ 14:492021/12/28 財經 精品健身房涉投資詐欺 藝人賴薇如男友邱樂偉挨告 10:232021/12/28 社會 彰銀董事會通過 認購子公司彰銀創投現金增資普通股4億元 22:002021/12/28 財經 財經熱門新聞 台積電4奈米發威！晶片一哥高招布局 美國5G建設恐慘虧 - 財經 陸兩巨頭太詭異 謝金河驚揭2大動機：散戶被遺棄了 - 財經 工作履歷空白一年怎解釋？面試官親解答：最忌諱做這事 - 財經 提離職前被升主管！他急問怎麼辦？前輩教1招不得罪人 - 財經 外資狂買 半導體股噴發 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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