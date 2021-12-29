印度科技新創公司2021年募資金額創紀錄，投資人樂觀預期當地的新創業者2022年持續從公開和私募市場吸引投資資金。

根據《亞洲創業投資期刊》（AVCJ）資料，印度科技新創公司2021年從私募基金與創投募集的資金創下紀錄新高，投資人在779件投資交易挹注282億美元，較2020年的94億美元暴增200％。

紅杉資本（Sequoia Capital）印度子公司主管亞南丹（Rajan Anandan）表示，創投樂觀看好印度的科技生態系統，和其為股東創造長期價值的能力。