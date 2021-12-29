民眾黨立委蔡壁如昨(28日)在臉書指出，根據交通部近10年的統計，酒駕的累犯比率為37%至38%，其間立法院一再修法，但仍舊有將近4成的累犯；她認為就算法院判決、執行刑罰之後，還是應該有這些刑後治療，社會安全網也應該接住他們、追蹤他們的情況，「如果民進黨團願意用修改地制法、中央預算逕付二讀的精神，來推動酒癮防治的立法，我黨一定全力配合、絕不杯葛」。

蔡壁如指出，台灣仍舊有將近4成的累犯，那麼酒駕累犯接受治療的比例是多少？2020年的酒精鎖制度上路，為何酒駕累犯還是開著車到處趴趴走？建構問題性飲酒與酒癮者醫療及社會復健服務模式計畫，又是如何？從犯罪學和公共衛生醫療預防的角度來看，應該矯正酒駕累犯的酒精成癮，從源頭來防止酒駕問題。

蔡壁如說，慢性酒癮者應接受專業治療，外國電影都有「飲酒者匿名團體治療法 (Alcohol Anonymous,AA) 」，由專業醫師或心理醫師帶領，幫忙患者走出成癮的困境，就算法院判決、執行刑罰之後，還是應該有這些刑後治療，社會安全網也應該接住他們、追蹤他們的情況，避免受刑人出獄後，還是被社會拒絕或自己拒絕適應社會，導致持續的酒精成癮，甚至再犯的遺憾。

最後，蔡壁如更說，「如果民進黨團願意用修改地制法、中央預算逕付二讀的精神，來推動酒癮防治的立法，我黨一定全力配合、絕不杯葛！」對此有網友留言指出，「酒駕者會累犯，這就表示初犯的罰則根本不痛不癢！立法者究竟要到何時才願意面對這個事實？」「每次發生事情都是出來震怒就沒有後續了，希望委員能夠協助改善這個現況」、「竹竹合併的重要性，有重於全省各縣市，這些酒駕的不定時炸彈嗎？」

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