全球第二大、台灣唯一的半導體專業展會「SEMICON TAIWAN 2021」，28日起一連三天在台北南港展覽館舉行，高雄市政府為強化半導體產業鏈，打造「投資高雄館」，首創以地方政府參展，希望透過國際展會，爭取更多大廠投資高雄，完備南部半導體S廊帶。

高雄經發局29日表示，SEMICON Taiwan國際半導體展，今年有將近600家廠商、總計有逾2000個展位，聚焦第三代化合物半導體、先進製程、綠色製造、異質晶片整合等主題，今年邀請到台積電、日月光、南亞科技等大廠展出異質整合技術、綠色製造及智慧製造解決方案，推進全球關鍵技術與創新應用。

高雄經發局長廖泰翔指出，疫情下的高雄，招商不停擺，投資高雄的半導體等高科技產業占比最高，包含華邦、默克、日月光、穩懋、國巨、穎崴、華爾卡、英特格等國內外半導體大廠，紛紛加碼投資，日前，台積電也正式宣布在中油煉油廠舊址設廠，未來從下游的封測、製造，到上游的IC設計、系統應用結合，將在高雄形成完整的半導體供應鏈。

高雄經發局表示，全台唯一有營所稅抵減的橋頭科學園區，已於24日完成選地招商，吸引到電動車產業插旗、半導體產業也擴大投資，為了持續搶攻企業投資熱潮，經發局以「投資高雄館」參展，由專案經理現場直接與企業對接，提供完整用地媒合、商機洽接、租稅優惠等招商諮詢服務。

為了打響「投資高雄館」，將進駐橋科的全球封測龍頭日月光副總李叔霞、恩智浦業務副總臧益群、以及中山大學機電與機械工程系教授林哲信等產學代表，28日和29日受邀舉辦投資高雄分享會，分享未來投資高雄產業佈局及高雄半導體產業發展，期盼企業踴躍投資進駐。

日月光副總李叔霞28日下午在投資高雄分享會中表示，日月光長期深耕高雄積極培育半導體科技人才，近10年人力聘雇成長逾70％，以具體行動支持高雄市長陳其邁的半導體產業發展政策，2022年將持續加碼投資高雄，預計興建3座高度自動化廠房，預計帶動上萬個就業機會。