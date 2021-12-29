台股加權指數29日開在18209.14點，再度刷新歷史新高，權王台積電（2330）開在平盤615元，由於上市櫃公司年底作帳續增溫，包括聯電集團、華新集團、國巨集團旗下公司股價齊揚，矽晶圓大廠環球晶（6488）、中美晶（5483）也在產能供需吃緊下，早盤漲幅1～2％，成為盤面上亮點。

美股28日漲跌互見，道瓊指數創下史上收盤次高，主要因為市場預期新冠變異毒株奧密克戎（Omicron），對全球經濟造成的衝擊，將會是較小的影響。

道瓊工業平均指數12月28日終場上漲0.26％（95.83點）、收36398.21點，創下史上收盤次高。

那斯達克指數下跌0.56％（89.54點）、收15781.72點。費城半導體指數下跌1.17％（47.32點）、收3992.19點。

元富投顧指出，美國2021年雖受到疫情影響，美中貿易也尚未解決，但資金寬鬆，加上企業獲利突出，美國四大指數頻創歷史新高，而全球唯一可以跟得上美股多頭腳步的市場，只有台股。

挾著今年經濟成長率高達6％以上、上市櫃公司營收衝破40兆，總市值達到62兆，台股締造多項歷史紀錄，且2022年有機會延續多頭格局，在明年3月底美國量化寬鬆（QE）結束前，台股仍將震盪趨堅、類股輪漲，持續挑戰新高，下檔支撐提高至17500點。

元富投顧指出，指數區間暫看17200～18200區間，建議利用震盪汰弱換強。