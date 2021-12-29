新冠變異株Omicron攻陷全球，印度神童阿南德曾預言，Omicron出現是疫情大流行結束的好兆頭，前台大感染科醫師林氏璧表示，現有疫苗對預防感染Omicron的效果並不理想，但確診的人多半是輕症，若後面再出現新的變異株時，感染後仍不會重症，「大概是全世界大流行接近尾聲了」，不過這只是他期望的劇本，「我不是印度神童，但我還真希望劇本是這樣演的」。

林氏璧昨（28）日於個人臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》分析，現有的疫苗對預防感染Omicron效果很不理想，曾經有得過新冠肺炎，或打過疫苗的人，再感染Omicron多半是輕症，也因此獲得更完整的免疫力，後續再出現新的變異株時，雖然還是會再次遭到感染，但仍不會重症，「這大概是全世界大流行接近尾聲的時候了吧！」

林氏璧坦言，目前比較擔心的是完全沒打過疫苗，也未確診過新冠肺炎的群族，據英國初步估計，這一類人感染Omicron後，住院風險僅能減少11%，在Omicron攻陷下，還是有人染疫死亡。

林氏璧說，打第三劑疫苗還是有意義的，雖然效果有限，但能讓病毒不要來得太急太猛，重症比例也能降低一些，且世界還有很多地方仍有Delta的蹤跡。

林氏璧認為，全世界雖然確診的案例仍偏高，但幾乎不會惡化成重症、死亡，到了某種程度WHO（世界衛生組織）就會宣布，新冠肺炎流行結束，屆時不建議逐例採撿通報，回歸流感的定點通報或重症通報，容易重症的高風險族群每年施打疫苗即可，不過以上只是他所期望的疫情發展，「我不是印度神童，但我還真希望劇本是這樣演的」。