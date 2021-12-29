去年已退休的台電公司興達發電廠修配組溫姓經理，因2018年民意代表服務處主任要求提供5台電腦供該服務處使用，他竟要台電的廠商提供價值共15萬的電腦，做假資料報銷；刑事部分溫遭依利用職務詐取財物罪判刑2年，緩刑5年，行政究責部分，懲戒法院判決撤職停用1年。

興達發電廠前供應經理邱姓經理負責公關業務，因無相關經費支應民代服務處要求的5台電腦，於是請溫協助，溫指示相關勞務採購案件之得標廠商工地負責人代購5台電腦送至該廠，該負責人為避免日後履約遭刁難遂允諾代購，並將電腦送交邱。

廠商負責人去年向溫追討代購電腦之新臺幣15萬元，但溫無相關經費得以支應，於是跟對方謀議虛報不實數量登載於工作通知單，報銷不實金額，作為清償代購電腦之對價，並指示承辦人碼頭營運專員在工作通知單上逕予核章後逐級陳核。

懲戒法院第一審認為，溫男身為主管，竟指示下屬登載不實文書並進而行使以詐取財物，惟念其詐取之款項數額不大，行為之動機並非為己私利，自身並無犯罪所得，且已返還購買電腦之價款，判決撤職並停止任用1年。可上訴。