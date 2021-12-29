湖人本季表現不佳，目前16勝18敗排西區第9(今天對火箭)，遲遲找不到勝利方程式，加上禁區大將安東尼戴維斯(Anthony Davis)受傷，只能靠詹姆斯(LeBron James)苦撐，近期記者溫霍斯特(Brian Windhorst)談到湖人有意活塞葛蘭特(Jerami Grant)，並建議他們該拿出的籌碼。

“If you could get a player like Jerami Grant, now that would take probably [Talen] Horton-Tucker and maybe that ’27 first and maybe Kendrick Nunn to make the money work.”



- Brian Windhort on the Lakers’ interest in Jerami Grant https://t.co/GNsZdmkuuG — NBA Central (@TheNBACentral) December 28, 2021

《ESPN》知名記者溫霍斯特、薪資專家馬克斯(Bobby Marks)談及湖人潛在交易，溫霍斯特說：「有傳聞湖人對活塞的葛蘭特有興趣，我認為活塞本季正處於重建期，賽季不會有什麼進展，他們應該會聽取關於葛蘭特的報價。」

他接著說：「若湖人想得到葛蘭特這樣的球員，可能需要拿陣中的荷頓塔克(Talen Horton-Tucker)、努恩(Kendrick Nunn)外加1枚2027年首輪選秀籤來交換，馬克斯，如果你是湖人，會考慮這樣的交易？因為他或許能給球隊更多幫助！」

馬克斯回答說會考慮，他說：「這是個雙贏交易，葛蘭特表現不如去年，而且他受傷了，雖然要到2月才能得到他，但這就是湖人在犧牲首輪籤情況能考慮得來的球員，至於活塞若能拿到2027年首輪籤，對他們來說將會很有價值。」

葛蘭特今年27歲，目前為活塞效力第二年，本月拇指受傷之前，出戰24場先發，場均能貢獻20.1分4.8籃板2.6助攻1.1抄截和1.1火鍋，投籃命中率41.4%、外線33.1%、罰球84.9%，近5場能拿下21.4分5籃板3.2助攻1.8阻攻，投籃命中率43%、外線31.6%、罰球89.2%。