電動車新創公司Rivian Automotive執行長RJ Scaringe周二在給客戶的郵件中表示，Rivian配備大型電池組的電動皮卡和多功能休旅車，交車時間將延後到2023年。

周二Rivian股價收跌3.94%，為102.87美元。

Scaringe表示，在美國和加拿大，R1T皮卡與R1S休旅車約71000輛的預購訂單中，大部分都訂購配備小型電池組的車款。該版本一次充電可行駛314英里。

一位Rivian客戶在社群媒體平台Reddit上發布這封郵件。Scaringe並在信件中表示，為了服務最多的預購客戶，明年我們將優先打造配備大電池組的「冒險版」（Adventure Package）車款。

Rivian不僅推出市面上第一輛全電動皮卡，同時也贏得《MotorTrend》年度最佳卡車大賞。該公司在11月上市後一鳴驚人，儘管尚未有任何營收進帳，但Rivian一度成為全球市值第三大的汽車製造商，僅次於特斯拉和豐田。

惟Rivian在12月中旬發布的財報顯示其營收表現不如預期，並警告2021年產量可能較全年目標1200輛短少數百輛。其執行長Scaringe隨後在法說會上提到全球供應鏈瓶頸、新冠疫情衝擊、勞動力市場緊缺，以及電動車電池模組製造的短期問題，使公司面臨生產挑戰。

目前Rivian已生產652輛車，並交付了其中386輛，包括皮卡和休旅車。

名為「Max」的較大電池組一次充電可行駛400英里，但僅占預購訂單的20%。

Rivian表示，2022年初將在客戶的Rivian帳戶上推出一項新功能，能顯示預估的交車時間。